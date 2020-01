Cina: sistema satellitare Beidou offre servizi a nuovi settori (4)

- Le statistiche dell'Ufficio di navigazione satellitare della Cina evidenziano che ad aprile il sistema Beidou è stato utilizzato in oltre 6,2 milioni di taxi, autobus e camion e in almeno 40 mila navi da pesca in tutto il paese. Entro la fine del 2019, le soluzioni di Beidou sono state esportate in oltre 120 paesi e regioni, secondo l'ufficio di navigazione satellitare cinese. Il sistema viene ora applicato in più settori internazionali tra cui l'agricoltura di precisione, la costruzione digitale e la costruzione di porti intelligenti, a beneficio di paesi e soggetti nell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, nell'Asia meridionale, in Europa orientale, Asia occidentale e Africa. (segue) (Cip)