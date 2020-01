Cina: sistema satellitare Beidou offre servizi a nuovi settori (5)

- Con l'era del 5G, Beidou si sta anche integrando con le nuove tecnologie tra cui la blockchain e l'intelligenza artificiale. A dicembre, l'Amministrazione per l'aviazione civile della Cina ha pubblicato una tabella di marcia per l'applicazione di Beidou, in cui si sottolineava che il settore dell'aviazione civile avrebbe gradualmente ottenuto la piena copertura di Beidou entro la fine del 2035. "L'applicazione di Beidou nel segmento compenserà l'inadeguatezza dei sistemi di navigazione tradizionali poiché la nuova applicazione migliorerà notevolmente la sicurezza e l'efficienza", ha dichiarato Liu Lianxi, funzionario dell'Amministrazione dell'aviazione civile della Cina (Caac). (Cip)