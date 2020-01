Cina: ministero Commercio allenta normative doganali su import semi di soia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha alleggerito le normative doganali sulle importazioni di semi di soia attraverso alcuni posti di blocco alle frontiere settentrionali. Secondo quanto reso noto dal ministero del Commercio in una comunicazione del 31 dicembre pubblicata ieri sul suo sito web, gli importatori di soia possono utilizzare una licenza di importazione per sdoganare i carichi fino a sei volte, se le spedizioni passano attraverso alcuni checkpoint in Heilongjiang, Mongolia Interna e Xinjiang. Nel frattempo la Cina si sta preparando ad avviare la produzione commerciale di cereali geneticamente modificati: negli ultimi anni Pechino ha speso miliardi di dollari nella ricerca in questo settore, ma finora ha aspettato a sfruttare commercialmente questo tipo di colture a causa delle preoccupazioni dei consumatori per la sicurezza. (segue) (Cip)