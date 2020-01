Cina: ministero Commercio allenta normative doganali su import semi di soia (3)

- I certificati di biosicurezza delle prime varietà di mais Gm e a due varietà di riso nazionali risalgono al 2009, ma queste colture non sono state commercializzate. A breve la situazione potrebbe cambiare. "Ciò indica i cambiamenti politici da parte del governo centrale mentre la Cina si sta muovendo per commercializzare mais Gm", ha affermato James Chen, direttore finanziario di Origin Agritech Limited. "La commercializzazione di mais Gm andrebbe a beneficio degli agricoltori cinesi, in particolare quelli della Cina nord-orientale", ha precisato Chen. La Cina ha affermato di voler portare avanti la commercializzazione di mais e soia Gm entro il 2020. (segue) (Cip)