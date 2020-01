Iran-Iraq: ayatollah Khamenei annuncia tre giorni di lutto per uccisione generale Soleimani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha annunciato tre giorni di lutto nazionale a seguito dell’uccisione del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, avvenuta questa notte in un raid contro l’aeroporto di Baghdad. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Nel raid contro l’aeroporto di Baghdad è stato ucciso anche il vicomandante delle unità della Mobilitazione popolare (milizie a maggioranza sciita, Pmu), Abu Mahdi al Mohandes. In un messaggio alla nazione, Khamenei ha annunciato la morte del generale iraniano e ha espresso le sue condoglianze alla famiglia dell’alto ufficiale considerato uno dei principali strateghi delle operazioni di Teheran all’estero, in particolare le offensive condotte in questi anni in Siria e Iraq contro lo Stato islamico. (segue) (Res)