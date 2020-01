Cina: Pechino, livelli di smog ridotti di oltre il 17 per cento nel 2019

- La città di Pechino ha ridotto i livelli di smog nella sua area metropolitana di oltre il 17 per cento nel 2019, a cinque anni dall'avvio della campagna anti-inquinamento, secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio di ecologia e ambiente della capitale. Lo scorso anno la concentrazione media di polveri sottili conosciute come Pm 2.5 (ovvero di dimensioni così piccole da penetrare negli alveoli polmonari) è stata di 42 microgrammi per metro cubo, il 17,65 per cento in meno rispetto ai 51 microgrammi per metro cubo del 2018, ma ancora al di sopra dello standard ufficiale della qualità dell'aria della Cina, di 35 microgrammi per metro cubo, e oltre quattro volte superiore rispetto alle linee guida annuali dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), di dieci microgrammi per metro cubo. (segue) (Cip)