Cina: Pechino, livelli di smog ridotti di oltre il 17 per cento nel 2019 (2)

- L'inquinamento in autunno e in inverno è ancora relativamente grave, con concentrazioni medie di particolato Pm 2.5 superiori del 33,3 per cento rispetto ad altri periodi, ha riconosciuto l'ufficio ambientale di Pechino. La capitale è in prima linea nella lotta contro l'inquinamento, lanciata nel 2014: ha lavorato per chiudere o spostare le industrie inquinanti, migliorare gli standard sui carburanti e le emissioni inquinanti e ridurre il consumo di carbone. I dati rivelano che le concentrazioni complessive di Pm 2.5 nella città sono diminuite del 53 per cento nel 2019 rispetto al 2013. (segue) (Cip)