Cina: Pechino, livelli di smog ridotti di oltre il 17 per cento nel 2019 (3)

- Alla fine di dicembre, il il ministero dell'Ecologia e dell'ambiente ha annunciato il lancio di un Fondo nazionale di sviluppo verde nel 2020, nell'ambito degli sforzi tesi a migliorare la politica economica per la protezione ecologica e ambientale. "Le politiche economiche ambientali possono stimolare il potere endogeno delle imprese per il controllo dell'inquinamento, e sono un modo efficace per risolvere i problemi ambientali", ha dichiarato un funzionario del ministero, Xu Bijiu, nel corso di una conferenza stampa. Xu ha affermato che oltre a istituire il fondo, il paese potenzierà il ruolo della finanza verde, compreso il credito per la protezione dell'ambiente. "Dovrebbero anche essere intensificati gli sforzi per aumentare gli investimenti finanziari nella protezione ecologica e ambientale e per migliorare i relativi meccanismi di prezzi e politiche fiscali", ha dichiarato il funzionario. "Le politiche in materia di diritti di emissione di inquinanti e compensazione ecologica vedranno ulteriori miglioramenti per garantire e sostenere la lotta contro l'inquinamento", ha aggiunto Xu. (Cip)