Iran-Iraq: Khamenei minaccia dura riposta dopo uccisione generale Soleimani in raid Usa

- La guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha annunciato che “una dura e severa vendetta attende i criminali” che hanno ucciso il generale Qasem Soleimani, in un raid aereo sull’aeroporto di Baghdad. In un messaggio alla nazione, Khamenei ha definito il generale iraniano come “l’immagine del movimento di resistenza internazionale”, sottolineando che tutti coloro che appoggiando “la resistenza lavoreranno per vendicare il suo sangue”. Nel messaggio, Khamenei ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per commemorare la morte di Soleimani considerato uno dei principali strateghi delle operazioni di Teheran all’estero, in particolare le offensive condotte in questi anni in Siria e Iraq contro lo Stato islamico. (segue) (Irt)