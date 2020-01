Iran-Iraq: Khamenei minaccia dura riposta dopo uccisione generale Soleimani in raid Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soleimani era stato dato per morto già diverse volte, incluso in un incidente aereo del 2006 che ha ucciso altri funzionari militari nell'Iran nordoccidentale e in seguito a un bombardamento del 2012 a Damasco che ha ucciso uomini vicini al presidente siriano Bashar Assad. Più di recente, nel novembre 2015 sono circolate voci secondo cui Soleimani è stato ucciso o gravemente ferito mentre guidava forze fedeli al presidente Assad attorno ad Aleppo. Secondo l'emittente televisiva "al Arabiya" i due sono stati uccisi all'uscita dall'aeroporto di Baghdad. Secondo fonti della sicurezza irachena, Al Muhandis e Soleimani erano giunti su un aereo dalla Siria all'aeroporto di Baghdad e, mentre stavano uscendo dallo scalo, il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito. Insieme al funzionario ufficiale delle relazioni delle Pmu sono morti anche alcuni suoi compagni iracheni, circa quattro persone. (segue) (Irt)