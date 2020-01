Iran-Iraq: Khamenei minaccia dura riposta dopo uccisione generale Soleimani in raid Usa (3)

- L'attacco nel pieno delle tensioni con gli Stati Uniti dopo l'attacco di Capodanno da parte di milizie appoggiate dall'Iran contro l’ambasciata Usa a Baghdad. L'attacco di due giorni fa contro il compound in cui ha sede la rappresentanza diplomatica statunitense ha spinto il presidente Donald Trump a ordinare l'invio di circa 750 militari dispiegati in Medio Oriente. L’azione contro l'ambasciata ha fatto seguito agli attacchi aerei statunitensi nella provincia irachena di Anbar e in Siria che lo scorso 29 dicembre hanno ucciso 25 combattenti della milizia appoggiata dall'Iran in Iraq, Kataib Hezbollah. L'esercito Usa ha affermato che i raid sono stati una rappresaglia per l'uccisione avvenuta la settimana scorsa di un contractor statunitense in un attacco missilistico contro la base militare K1 nella provincia di Kirkuk da parte della milizia sciita. (Irt)