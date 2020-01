Roma: operazione antidroga a Centocelle, sgominata banda spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano sei i componenti di un gruppo dedito allo spaccio di droga sgominato questa mattina dai Carabinieri di Roma. I militari della compagnia Casilina e Montecompatri hanno infatti eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone ritenute responsabili, a vario titolo in concorso tra loro, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio due persone sono finite in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 1 sottoposta all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Centocelle, Alessandrino e Torre Maura erano i quartieri della Capitale dove il gruppo criminale, composto da italiani, faceva affari. Gli arresti di oggi sono arrivati dopo un'indagine condotta da marzo 2017 a febbraio 2018 e partita dall'arresto in flagranza di alcuni indagati nel quartiere Centocelle. Nel corso delle indagini i militari sono riusciti ad individuare diversi di soggetti e così riscontrare il ruolo dei principali promotori, di nazionalità italiana, del traffico illecito. Inoltre, i Carabinieri hanno documentato numerose cessioni di stupefacente a seguito di un contatto telefonico tra pusher ed acquirente nel corso del quale veniva stabilito un punto di incontro, diverso di volta in volta, allo scopo di eludere i controlli delle forze dell’ordine. Nel corso dell’indagine sono stati arrestati in flagranza di reato altre 12 persone e segnalati alla prefettura 18 assuntori di sostanze stupefacenti. (Rer)