Cina: indice prezzi import gas naturale liquefatto in calo del 2,2 per cento

- L'indice globale dei prezzi all'importazione della Cina per il gas naturale liquefatto (Gnl) è sceso del 2,2 per cento la settimana scorsa, secondo lo Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange (Shpgx). L'indice di Gnl, tasse escluse, è arrivato a 3.232 yuan (circa 464 dollari) per tonnellata nella settimana dal 23 al 29 dicembre. L'indice, elaborato congiuntamente da un centro di monitoraggio posto sotto l'Amministrazione generale delle dogane e lo Shpgx, è stato lanciato il 16 ottobre 2019 e viene pubblicato su base settimanale per offrire un riferimento sui prezzi per gli importatori.(Cip)