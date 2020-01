Energia: Russia sospende forniture petrolio a raffinerie bielorusse (2)

- Il 31 dicembre, Andrei Rybakov, direttore di Belneftekhim, aveva reso noto che il presidente della Bielorussia, Aleksander Lukashenko aveva dato incarico di terminare i negoziati con la Russia sulle forniture di petrolio ed avviare la ricerca di forniture alternative di materie prime. "Innanzitutto, stiamo parlando di consegne ferroviarie dai porti nel Baltico, oltre all'impiego dell'oleodotto Druzhba per forniture alternative", ha dichiarato Rybakov, citato da "Sputnik Bielorussia". Alla fine di dicembre, il presidente Lukashenko aveva annunciato che nel 2020 la repubblica avrebbe acquistato dalla Russia circa 22 miliardi di metri cubi di gas e 24-25 milioni di tonnellate di petrolio, a prezzi non superiori allo scorso anno. In precedenza, era stato firmato un saldo delle forniture di petrolio per il 2020 per un importo di 24 milioni di tonnellate. Tuttavia, i nuovi contratti di fornitura non sono stati conclusi entro il primo gennaio. Le recenti conversazioni telefoniche con il presidente russo Vladimir Putin e con il primo ministro Dmitrij Medvedev, oltre al ministro dell'Energia Aleksander Novak, non hanno portato per il momento ad un accordo. (Rum)