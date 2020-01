Asia: banche di sviluppo di Giappone, Cina e Corea del Sud intensificano cooperazione con Asean

- Le banche di sviluppo sostenute dai governi di Giappone, Cina e Corea del Sud hanno firmato un accordo con istituzioni finanziarie pubbliche e private nel Sud-est asiatico per soddisfare la crescente domanda di progetti infrastrutturali nella regione. Lo riferisce il quotidiano giapponese "Mainichi Shinbun". I tre istituti di credito coinvolti sono la Japan Bank for International Cooperation (Jbic), la China Development Bank e la Korea Development Bank, che hanno istituito il meccanismo di cooperazione interbancaria Asean-plus-Three. Lo schema mira a "fornire un sostegno finanziario basato su standard globali quali apertura, trasparenza, redditività economica, sostenibilità del debito e rispetto delle leggi e dei regolamenti per lo sviluppo della regione". "Tale sostegno finanziario andrà a beneficio del paese in cui si trova il progetto e della nascita di progetti bancabili, e quindi porterà a un solido sviluppo di tutta la regione", prosegue il quotidiano. (segue) (Git)