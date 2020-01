Asia: banche di sviluppo di Giappone, Cina e Corea del Sud intensificano cooperazione con Asean (2)

- Tale assistenza dovrebbe anche favorire l'integrazione economica e la connettività nell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che conta dieci membri (Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam). Secondo quanto riferisce la testata, le banche dell'Asean partecipanti al progetto sono l'indonesiana Bank Mandiri (Persero), la cambogiana Canadia Bank, la singaporiana Dbs Bank, la thailandese Kasikornbank, la malese Cimb, la birmana Myanma Foreign Trade Bank, la filippina Bdo Unibank, la Bank Islam Brunei Darussalam Berhad, la vietnamita Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam e la Laos Development Bank. L'accordo politico era stato raggiunto a margine di un vertice che ha coinvolto i leader di Giappone, Cina, Corea del Sud e Asean a novembre in Thailandia. (Git)