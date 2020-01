Iran-Iraq: chi era il generale iraniano Soleimani ucciso nel raid statunitense a Baghdad

- Da molti considerato uno dei più importanti strateghi e comandanti militari dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qasem Soleimani è divenuto in questi anni uno dei simboli delle azioni militari sponsorizzate da Teheran in Siria e Iraq. La sua morte, avvenuta questa notte in un raid aereo statunitense presso l’aeroporto di Baghdad, rappresenta un netto cambio di passo nello scontro tra Stati Uniti e Iran con possibili ripercussioni in tutta la regione. Nato nel 1957 nel villaggio di Qanat-e Malek, nella provincia di Kerman, da una famiglia contadina, Soleimani si trasferisce in gioventù nella città di Kerman dove lavora come operaio e dove nel 1975 dà il via ad una sua propria azienda edile appaltatrice per la Kerman Water Organization. È in questi anni che inizia a restare affascinato dai sermoni contro lo scià Mohammad Reza Pahlavi del predicatore itinerante Hojjat Kamyab, uno dei seguaci dell’ayatollah Ruhollah Khomeini. Con l’esplosione della rivoluzione iraniana nel 1979, Soleimani si unisce al primo nucleo di quelli che di li a poco diventeranno i Guardiani della rivoluzione iraniana, scalando le gerarchie del corpo paramilitare nonostante la sua poca esperienza. (segue) (Res)