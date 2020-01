Iran-Iraq: chi era il generale iraniano Soleimani ucciso nel raid statunitense a Baghdad (2)

- La carriera di Soleimani all’interno dei Guardiani della rivoluzione ha una svolta il 22 settembre 1980, con l’inizio della guerra contro l’Iraq di Saddam Hussein, quando prende il comando di una compagnia militare composta da volontari della provincia di Kerman, che diviene in breve tempo nota per il successo delle sue operazioni. Divenuto comandante della 41ma divisione di Sarallah, Soleimani partecipa alle principali azioni contro l’esercito iracheno al confine tra Iran e Iraq, dove nel 1981 viene gravemente ferito nell’operazione Tariq ol Qods per liberare la città di Bostan. Nel corso della lunga guerra con l’Iraq, che terminerà solo nel 1988, Soleimani compie varie operazioni di guerriglia in varie parti del paese, stringendo rapporti con i curdi e l’organizzazione sciita Badr, entrambi perseguitati da Saddam Hussein. (segue) (Res)