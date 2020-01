Iran-Iraq: chi era il generale iraniano Soleimani ucciso nel raid statunitense a Baghdad (3)

- Sempre negli anni ’80, Soleimani collabora con gli Hezbollah libanesi e con l’organizzazione islamista palestinese Hamas. Dopo la guerra, negli anni '90, serve come comandante dei Guardiani della rivoluzione iraniana nella provincia di Kerman compiendo operazioni contro il traffico di droga proveniente dall’Afghanistan e recandosi spesso in Turchia e in Europa. La sua fama, anche a livello internazionale, cresce dopo l’esplosione della guerra civile siriana nel 2011, quando coordina i rinforzi provenienti dal Libano che combattono al fianco dell’esercito regolare siriano contro i ribelli sunniti. (segue) (Res)