Iran-Iraq: chi era il generale iraniano Soleimani ucciso nel raid statunitense a Baghdad (4)

- L’ascesa dello Stato islamico in Siria e in Iraq, spinge l’Iran ad incaricare Soleimani di sostenere a livello strategico le operazioni in entrambi, in particolare in Iraq, dove contribuisce all’addestramento e al coordinamento delle unità della Mobilitazione popolare (Pmu) nate dopo un appello dell’ayatollah sciita iracheno Ali al Sistani. Tra il 2014 e il 2017, il prestigio di Soleimani nel mondo sciita e all’estero cresce in parallelo con i successi contro lo Stato islamico, rendendo le milizie sciite una componente fondamentale a sostegno dell’esercito iracheno che spingerà l’allora premier Haider al Abadi a regolarizzare le varie brigate paramilitari nel quadro delle Forze armate. Soleimani era stato dato per morto già diverse volte, incluso un incidente aereo del 2006 che ha ucciso altri funzionari militari nell'Iran nordoccidentale e in seguito a un bombardamento del 2012 a Damasco che ha ucciso uomini vicini al presidente siriano Bashar Assad. Più di recente, nel novembre 2015 sono circolate voci secondo cui Soleimani sarebbe stato ucciso o gravemente ferito mentre guidava forze fedeli al presidente Assad attorno ad Aleppo. (Res)