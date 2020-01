Indonesia: bilancio allagamenti Giacarta supera 40 vittime

- Le autorità indonesiane ricorreranno alla semina delle nuvole (“cloud seeding”) per la seconda giornata consecutiva oggi, nel tentativo di indurre precipitazioni prima che le perturbazioni atmosferiche raggiungano l’area di Giacarta. Il bilancio degli allagamenti e delle frane che hanno colpito l’Indonesia, e in particolare l’area attorno alla capitale, è aumentato frattanto ad oltre 40 vittime. Almeno 35 persone hanno perso la vita a Giacarta, e altre otto nella vicina reggenza di Lebak, nella parte meridionale dell’isola di Giava. L’Agenzia indonesiana per la mitigazione dei disastri ha anticipato nuove vittime, a causa delle piogge torrenziali che continuano a flagellare la regione, e che hanno allagato anche diverse aree della capitale. Decine di migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni ed hanno trovato rifugio in centri di accoglienza temporanei. L’area interessata dagli allagamenti ospita oltre 30 milioni di persone. (Fim)