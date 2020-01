Giappone: Ghosn aiutato nella fuga da operatori di sicurezza privati

- Due operatori di sicurezza privati avrebbero aiutato l’ex presidente di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, a sottrarsi al regime di libertà vigilata cui era sottoposto a Tokyo, e a lasciare il Giappone alla volta del Libano. Lo ha dichiarato un amico di lunga data di Ghosn, il consulente libanese Imad Ajami, che vive a Tokyo. Secondo Ajami, Ghosn a lasciato al propria abitazione fingendosi il membro di una band musicale che vi aveva tenuto un’esibizione il giorno di Natale. Gli operatori di sicurezza che avrebbero aiutato l’ex manager nella fuga sarebbero un ex marine Usa che lavora per una società di sicurezza statunitense, e il dipendente di una società di sicurezza libanese. Le riprese di una videocamera di sicurezza analizzate dagli investigatori giapponesi riprendono però Ghosn mentre lascia da solo la sua abitazione il giorno della fuga. Il diretto interessato ha dichiarato dal Libano che i membri della sua famiglia – prima tra tutti la moglie Carole – non hanno avuto alcun ruolo nella fuga. (segue) (Git)