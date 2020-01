Giappone: Ghosn aiutato nella fuga da operatori di sicurezza privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie Libanesi, frattanto, hanno riferito di aver ricevuto un mandato di arresto per Ghosn da parte dell’Organizzazione internazionale della Polizia criminale (Interpol). Il governo del Giappone si è appellato proprio all’Interpol, affinché chieda al governo del Libano l’arresto di Ghosn, sottrattosi al regime di libertà vigilata cui era sottoposto a Tokyo, dopo il suo arresto a novembre 2018. Ieri gli inquirenti giapponesi hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione di Ghosn a Tokyo, primo passo di un’indagine sulla fuga del manager franco-libanese che coinvolge la polizia e le autorità giapponesi per l’immigrazione. Libano e Giappone non hanno mai sottoscritto alcun trattato di estradizione, ed è dunque assai improbabile che Beirut accetti di riconsegnare Ghosn a Tokyo. (segue) (Git)