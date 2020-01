Giappone: Ghosn aiutato nella fuga da operatori di sicurezza privati (4)

- La fuga di Ghosn da Tokyo ha suscitato scalpore internazionale, specie in Giappone e in Francia, paesi protagonisti dello scontro di potere che dallo scorso anno interessa Renault e Nissan. Secondo il quotidiano francese “Les Echos”, l'uomo d'affari è “condannato a una vita da fuggitivo internazionale”: scappando dal Giappone, dove era processato per frode fiscale, Ghosn non si è infatti liberato delle tante “pressioni giudiziarie” che pesano su di lui in diversi paesi. In Giappone l'uomo d'affari deve affrontare una serie di capi d'accusa. I primi due riguardano al presunta violazione della legge Fiel (Financial Instruments and Exchange Law). A questo si aggiunge “l'abuso di fiducia aggravato” per la sottrazione di 14,7 milioni di dollari dalle disponibilità di Nissan. Il gruppo nipponico richiede inoltre la restituzione di altre somme e asset quali le residenze di Ghosn nelle isole Vergini britanniche e nei Paesi Bassi. Ghosn è indagato anche in Francia per il finanziamento del suo matrimonio avvenuto al castello di Versailles nel 2016 e per alcuni pagamenti effettuati da Renault. (segue) (Git)