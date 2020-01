Giappone: Ghosn aiutato nella fuga da operatori di sicurezza privati (6)

- Media libanesi hanno affermato che Ghosn ha lasciato il Giappone a bordo di un aereo privato attraverso la Turchia. Il diretto interessato ha confermato di aver lasciato il Giappone attraverso una nota diffusa da suoi rappresentanti lunedì. Ghosn non ha precisato in che modo abbia lasciato il Giappone: ha però dichiarato che la sua volontà non è di sottrarsi alla giustizia, ma evitare “l’ingiustizia e la persecuzione politica” cui a suo dire l’avrebbero sottoposto le autorità giudiziarie giapponesi. “Ora mi trovo in Libano, e non sarò più tenuto ostaggio da un sistema giudiziario truccato, dove vige la presunzione di colpevolezza, la discriminazione è imperante, e i basilari diritti umani vengono negati, in flagrante violazione degli obblighi legali assunti dal Giappone sotto il diritto internazionale e dei trattati che (quel paese) è vincolato a rispettare”, recita la nota di Ghosn. (segue) (Git)