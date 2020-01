Giappone: Ghosn aiutato nella fuga da operatori di sicurezza privati (9)

- A novembre la Corte distrettuale di Tokyo ha concesso all’ex presidente di Renault e Nissan di parlare alla moglie in videoconferenza. Alla moglie di Ghosn, Carole, è stato vietato ogni contatto col marito come condizione per la concessione della libertà condizionata a quest’ultimo, indagato in Giappone per gravi reati finanziari quando era alla guida delle due case automobilistiche. I legali di Ghosn hanno annunciato il mese scorso di aver richiesto il ritiro di tale condizione. Stando alle fonti, la corte ha stabilito che Ghosn e la moglie potranno intrattenere una videoconferenza di un’ora nel prossimo futuro. I legali di Ghosn hanno già annunciato di voler richiedere la piena assoluzione per il loro assistito, vittima a loro dire di un complotto da parte del management di Nissan per far fallire un progetto di fusione tra le due case automobilistiche alleate. (segue) (Git)