Cina: Commissione sviluppo e riforma fiduciosa su tenuta investimenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società straniere non stanno lasciando la Cina perché è impossibile per loro ignorare un mercato di tali dimensioni, e gli investimenti stranieri in Cina proseguiranno pertanto in un orizzonte di lungo termine. Lo ha dichiarato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc) in un articolo pubblicato sul suo sito web. "I giudizi devono essere formulati sulla base di statistiche e fatti", afferma l'articolo, secondo cui più del 90 per cento delle oltre 200 grandi aziende statunitensi che operano in Cina hanno riportato operazioni redditizie nel 2019. Secondo l'indagine compiuta dalla Ndrc, l'87 per cento di tali aziende non si è mosso o ha pianificato di spostare nessuna delle operazioni fuori dalla Cina, mentre l'83 per cento non ha preso decisioni per ridurre o fermare gli investimenti pianificati in Cina nell'ultimo anno. (segue) (Cip)