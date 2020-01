Cina: Commissione sviluppo e riforma fiduciosa su tenuta investimenti stranieri (2)

- L'articolo sottolinea che la Cina ha compiuto progressi nei principali progetti di investimento esteri negli ultimi due anni, con il produttore statunitense di auto elettriche Tesla e il colosso chimico tedesco Basf che hanno lanciato i loro progetti nel paese. Nei primi tre trimestri del 2019, oltre 30 mila imprese con investimenti esteri sono state costituite in Cina, mentre gli investimenti esteri effettivamente realizzati nel paese sono aumentati del 6,5 per cento su base annua a 683,2 miliardi di yuan (circa 98,14 miliardi di dollari). La Cina esercita una forte attrazione nei confronti delle società straniere, "non solo con la sua crescita economica straordinaria e proficui ritorni degli investimenti, ma anche con vantaggi quali base di talenti, ecologia della produzione, upgrade dei consumi, infrastrutture e ambiente aziendale", afferma l'articolo. (segue) (Cip)