Cina: Assemblea nazionale apre piattaforma per petizioni online

- L'Assemblea nazionale cinese (Npc), il massimo organo legislativo del paese, aprirà una piattaforma ufficiale di petizioni online. Lo ha annunciato l'Ufficio generale del comitato permanente dell'Npc. L'obiettivo dell'Assemblea è rendere la piattaforma online un importante canale per le petizioni, con l'impegno a rispondere e gestire le lettere di petizione online in modo tempestivo. Il sistema di petizioni, noto anche come "lettere e chiamate", è il sistema amministrativo cinese per accogliere denunce e rimostranze pubbliche. I firmatari potranno accedere a www.npc.gov.cn per inviare le loro petizioni. (Cip)