Corea del Sud: nuovo ministro Giustizia Choo assume l’incarico

- Il nuovo ministro della Giustizia della Corea del Sud, Choo Mi-ae, ha assunto ufficialmente il proprio incarico, assumendo l’impegno a portare avanti gli sforzi dell’amministrazione presidenziale di Moon Jae-in per la riforma del sistema della pubblica accusa. “Riformare l’accusa (…) è divenuto un’esigenza posta dai tempi, cui non è più possibile sottrarsi”, ha dichiarato il ministro durante il suo discorso inaugurale presso la sede del ministero della Giustizia a Gwacheon, nella periferia sud di Seul. Il presidente sudcoreano Moon ha selezionato il 5 dicembre il nome della deputata ed ex giudice Choo per succedere a Cho Kuk, l’ex ministro della Giustizia dimessosi lo scorso ottobre in risposta a gravi accuse di corruzione e abuso di potere. Prima di dimettersi, Cho aveva delineato l’assetto di una riforma delle procure, che in Corea del Sud esercitano un vasto potere nell’indirizzo delle indagini e dei processi, oltre ad occupare numerosi i ranghi più elevati del ministero della Giustizia. “Ristabilire lo status del ministero è prerequisito affinché la pubblica accusa ritrovi il proprio ruolo”, ha detto Choo. “Per ristabilire la fiducia pubblica nel ministero della Giustizia, accelererò il processo teso a liberare il ministero dai procuratori e a ristabilire il controllo democratico su di essi”. (segue) (Git)