Corea del Sud: nuovo ministro Giustizia Choo assume l’incarico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cho Kuk, ex ministro della Giustizia sudcoreano ed ex consigliere del presidente Moon Jae-in, è stato formalmente incriminato per lo scandalo che ha coinvolto la sua famiglia. Tra i 12 capi d’accusa contestati all’ex ministro figura anche la corruzione. L’Ufficio dei procuratori del distretto centrale di Seul accusa Cho anche di ostruzione e falsificazione di atti ufficiali, in riferimento all’ammissione della figlia a prestigiose università del paese, anche tramite la falsificazione dei curricula accademici con la collaborazione della moglie di Cho, docente universitaria. L’incriminazione segue una indagine durata mesi in merito alla presunta frode universitaria e a irregolarità finanziarie riguardanti al moglie di Cho e i suoi figli. Cho ha rassegnato le dimissioni da ministro lo scorso ottobre, proprio in risposta al montante scandalo giudiziario. (segue) (Git)