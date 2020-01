Corea del Sud: nuovo ministro Giustizia Choo assume l’incarico (5)

- Cho ha dichiarato di aver adempiuto al suo ruolo di “innesco” per la riforma della pubblica accusa, ed ha espresso la propria volontà di dimettersi e tornare a occuparsi della sua famiglia, direttamente coinvolta negli scandali universitari che gravano sul ministro dimissionario, accusato di aver influenzato indebitamente l’ammissione della figlia in prestigiose università nazionali. “La mia famiglia attraversa il periodo più difficile della sua vita” ha detto Cho, la cui moglie risulta a sua volta indagata per aver manipolato i risultati accademici della figlia, e per investimenti sospetti in un fondo di private equity. “Mi scuso con i cittadini per le indagini a carico della mia famiglia”, recita un comunicato diffuso da Cho nella giornata di oggi. “Ho accettato l’incarico per completare la mia missione di riforma delle Procure. Ho però ritenuto di non dover più essere un peso per il presidente e il governo a causa dei miei affari familiari”. (segue) (Git)