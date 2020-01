Energia: Sud-est asiatico, aumenta domanda di carbone a basso costo

- La domanda di carbone a basso rendimento energetico è in aumento nel Vietnam e in altre economie asiatiche emergenti, a scapito degli sforzi globali tesi a ridurre le emissioni di gas serra. Mentre i prezzi del carbone a maggiore efficienza energetica sono calati di oltre il 30 per cento nell’arco del 2019, per effetto dei minori consumi da parte delle economie sviluppate, i prezzi delle varietà di carbone inferiori sono calati ad un tasso più contenuto, tanto che la differenza di prezzo si è ridotta ad un terzo rispetto a un anno fa. Tali dinamiche hanno anche evidenziato la differente attitudine riservata dalle economie sviluppate e da quelle emergenti al consumo di carbone, accusato di contribuire sproporzionatamente al problema del riscaldamento globale di origine antropica. (segue) (Fim)