Energia: Sud-est asiatico, aumenta domanda di carbone a basso costo (2)

- Ad oggi il carbone australiano di altro grado, con potere calorifico di 6mila chilocalorie per chilogrammo, è venduto a circa 65 dollari a tonnellata, in calo del 34 per cento rispetto a dicembre 2018. Tale calo riflette una minore domanda di carbone per la generazione energetica. In Giappone e a Taiwan – due dei principali mercati per il carbone termico ad alto potere calorifico, la transizione dal carbone al gas naturale e a fonti rinnvabili è accelerata di pari passo con la consapevolezza ambientale. (segue) (Fim)