Energia: Sud-est asiatico, aumenta domanda di carbone a basso costo (3)

- Di contro, i prezzi del carbone con potere calorifico inferiore, pari a 5.500 chilocalorie per chilogrammo, si è mantenuto a circa 50 dollari per tonnellata, in calo de l15 per cento rispetto allo scorso anno, grazie alla domanda sostenuta di paesi come Cina e Vietnam. La domanda è forte soprattutto nel Vietnam, dove sono in fase di costruzione nuove centrali termiche a carbone per garantire l’approvvigionamento energetico alle aziende manifatturiere in arrivo nel paese. Nel 2019 le importazioni di carbone termico da parte di Hanoi sono ammontate a 32 milioni di tonnellate, circa il doppio rispetto all’anno precedente e il triplo rispetto al 2017. (Fim)