Corea del Nord: opposizione parlamentare sudcoreana invia delegazione negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alti funzionari del Partito Saenuri – la principale formazione politica conservatrice della Corea del Sud, attualmente all’opposizione – visiterà gli Stati Uniti la prossima settimana, per discutere lo stato di crescente tensione nella Penisola coreana, a seguito delle minacce pronunciate dal leader nordcoreano Kim Jong-un. La delegazione, guidata dal vicepresidente dell’Assemblea nazionale sudcoreana, Lee Ju-young, si tratterrà negli Usa da lunedì a giovedì prossimi, e incontrerà politici e accademici statunitensi e a Washington e Los Angeles. Tra i membri della delegazione figurano anche i deputati Kang Seok-ho, coordinatore del partito per gli affari coreani, e Yoo Min-bong, responsabile del comitato per gli affari internazionali. (segue) (Git)