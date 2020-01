Iraq: capo Guardie iraniane Soleimani e Pmu al Mohandes uccisi in raid aereo a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Qassim Soleimani, capo della brigata Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, è stato ucciso nella notte in un raid aereo sull'aeroporto internazionale di Baghdad. Lo hanno riferito la televisione di Stato irachena e tre funzionari del governo di Baghdad. Nel raid ha perso la vita anche Abu Mahdi al Mohandes, il vice comandante delle milizie di Difesa popolare irachene (Pmu) sostenute dall'Iran. Il Pentagono in seguito ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che “sotto la direzione del Presidente, l'esercito statunitense ha intrapreso azioni difensive decisive per proteggere il personale Usa all'estero uccidendo Qasem Soleimani, il capo della Guardia rivoluzionaria iraniana". Il Pentagono ha affermato che il raid "mira a dissuadere i futuri piani di attacco iraniani". La televisione di stato irachena ha annunciato la morte di Soleimani in un flash sullo schermo citando come fonte le Pmu. "Il nemico statunitense e israeliano è responsabile dell'uccisione dei mujaheddin Abu Mahdi al Muhandis e Qassem Soleimani", ha dichiarato Ahmed al Assadi, portavoce delle forze di mobilitazione popolari irachene. Anche il corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana ha confermato la morte del comandante della brigata Qods, Soleimani, in una dichiarazione rilasciata dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars. "Il comandante dell'Islam Qassem Soleimani è stato martirizzato oggi dopo una vita di jihad in un attacco da parte di elicotteri Usa", ha affermato la nota. (segue) (Res)