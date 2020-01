Iraq: capo Guardie iraniane Soleimani e Pmu al Mohandes uccisi in raid aereo a Baghdad (2)

- Soleimani era stato dato per morto già diverse volte, incluso in un incidente aereo del 2006 che ha ucciso altri funzionari militari nell'Iran nordoccidentale e in seguito a un bombardamento del 2012 a Damasco che ha ucciso uomini vicini al presidente siriano Bashar Assad. Più di recente, nel novembre 2015 sono circolate voci secondo cui Soleimani è stato ucciso o gravemente ferito mentre guidava forze fedeli ad Assad attorno ad Aleppo. All'alba di oggi un funzionario delle Pmu ha per primo annunciato che sette persone sono state uccise da un missile sparato sull'aeroporto internazionale di Baghdad, incolpando gli Stati Uniti. Il funzionario del gruppo ha affermato che i morti includevano il suo ufficiale del protocollo aeroportuale, identificandolo come Mohammed Reda. Un funzionario della sicurezza irachena ha confermato che sette persone sono state uccise nell'attacco all'aeroporto. L'attacco è avvenuto per le tensioni con gli Stati Uniti dopo l'attacco di Capodanno da parte di milizie appoggiate dall'Iran all'ambasciata Usa a Baghdad. L'attacco di due giorni fa all'ambasciata ha spinto il presidente Donald Trump a ordinare l'invio di circa 750 soldati dispiegati in Medio Oriente. La violazione dell'ambasciata ha fatto seguito agli attacchi aerei statunitensi di domenica che hanno ucciso 25 combattenti della milizia appoggiata dall'Iran in Iraq, la brigata Hezbollah. L'esercito Usa ha affermato che i raid sono stati una rappresaglia per l'uccisione avvenuta la settimana scorsa di un contractor statunitense in un attacco missilistico contro una base militare irachena da parte della milizia sciita. (Res)