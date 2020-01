Usa: primarie Democratici, Sanders raccoglie 34,5 milioni di dolalri nel quarto trimestre

- Il senatore del Vermont Bernie Sanders ha raccolto oltre 34,5 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2019 per la sua corsa alle presidenziali del 2020. Lo ha reso noto ieri, 2 gennaio, la sua campagna presidenziale che ha spiegato come il candidato democratico abbia ricevuto oltre 1,8 milioni di donazioni dalla media di 18,53 dollari. Il totale raggiunto nel quarto trimestre è la cifra più alta che un candidato abbia mai raccolto in un soli quattro mesi nelle elezioni primarie. Sanders, reduce negli ultimi mesi di un intervento al cuore dopo un attacco cardiaco, ha superato in ordine Pete Buttigieg, che ha dichiarato mercoledì di aver raccolto oltre 24,7 milioni di dollari, Joe Biden che si è fermato a quota 22,7 milioni di dollari e Andrew Yang, che è arrivato a oltre 16,5 milioni di dollari. (Was)