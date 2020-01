Usa: richiedenti asilo in Arizona trasferiti in Messico in attesa dell'esito domande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia statunitense per le Dogane e la protezione delle frontiere (Cbp) ha iniziato oggi, 2 gennaio, ad applicare il programma "Restare in Messico" nei confronti dei migranti in cerca di asilo in Arizona, trasferendoli a Nogales, in Messico, dove dovranno attendere le udienze giudiziarie fissate negli Stati Uniti. Si tratta di un ampliamento del protocollo di protezione che gli Stati Uniti hanno adottato un anno fa per far fronte al flusso di migranti centroamericani al confine meridionale. "Oggi, il dipartimento per la sicurezza nazionale (Dhs) inizierà ad occuparsi dei migranti per il ritorno in Messico ai sensi dei Protocolli di protezione dei migranti (Mpp) nel porto d'entrata di Nogales, a sud di Tucson, in Arizona", si legge in un comunicato della Cbp. Una pattuglia di frontiera ha dichiarato di aver portato a Nogales 18 migranti che hanno attraversato il confine. Ora, i migranti tornati in Messico, dovranno organizzarsi con i propri mezzi di trasporto per partecipare alle udienze d'asilo, molte delle quali sono state fissate a El Paso, in Texas, a oltre 300 miglia di distanza. (Was)