Usa: indici Wall Street iniziano il 2020 segnando nuovi record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali indici di Wall Street hanno raggiunto livelli record nel primo giorno di apertura del nuovo anno, trainati dall'iniezione da parte della Banca Popolare Cinese di nuova liquidità nel sistema bancario per rinvigorire la seconda economia più grande del mondo. Ieri, primo dicembre, la Banca centrale cinese ha annunciato l'ottavo taglio dal 2018 e la mossa ha favorito i mercati azionari di tutto il mondo. L'indice S&P 500 ha raggiunto il suo 11mo record in 14 sessioni e ha registrato il più grande guadagno percentuale giornaliero in tre settimane, con un rialzo dello 0,8 per cento. Il Dow Jones ha registrato il maggiore guadagno in quasi quattro settimane, chiudendo con un +1,2 per cento, mentre il Nasdaq ha chiuso con un aumento dell'1,3 per cento, il guadagno più grande in quasi tre mesi. (segue) (Was)