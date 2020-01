Iraq: 12 soldati feriti da razzi caduti vicino aeroporto Baghdad

- Quattro razzi sono caduti ieri, 2 gennaio, vicino ad una base militare irachena che ospita la coalizione internazionale, nei pressi dell'aeroporto di Baghdad. Lo riferisce l'emittente araba "Al Jazeera". Secondo le prime informazioni ci sono state diverse vittime, inclusi 12 soldati iracheni feriti. L'emittente “Al Arabiya” ha riferito che l'aeroporto è stato chiuso e i voli sospesi. Le tensioni sono aumentate nell'area dopo che diversi manifestanti hanno circondato l'ambasciata statunitense a Baghdad martedì, 31 dicembre, in segno di protesta per i raid Usa della scorsa settimana contro una milizia filo iraniana. Gli attacchi sono stati effettuati in risposta ai razzi lanciati contro la base di Kirkuk che hanno ucciso un contractor degli Stati Uniti. (Irb)