Usa-Iraq: Pompeo e presidente parlamento al Halbousi concordano su protezione irachena ad ambasciata statunitense

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il presidente del parlamento iracheno, Mohamed al Halbousi, hanno concordato durante una conversazione telefonica che il governo dell'Iraq aveva l'obbligo di prevenire ulteriori attacchi contro l'ambasciata statunitense a Baghdad. Lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, in una nota stampa. "Il segretario Pompeo ha espresso il suo apprezzamento per la condanna dell'attacco terroristico appoggiato dall'Iran il 31 dicembre contro l'ambasciata degli Stati Uniti (...) emesso dal presidente e dal blocco politico della coalizione delle forze irachene", ha dichiarato ieri, 2 gennaio, Ortagus. "Il segretario e il presidente hanno convenuto che il governo iracheno aveva l'obbligo di prevenire ulteriori attacchi contro la nostra missione diplomatica", ha poi aggiunto. L'Ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stata assediata martedì, 31 dicembre, dai sostenitori di una milizia filo iraniana che è stata colpita dai raid Usa durante il fine settimana. I manifestanti hanno cercato di irrompere nel complesso e di dare fuoco a una sezione della sua recinzione. Gli Stati Uniti hanno incolpato l'Iran per l'attacco e inviato ulteriori truppe in Medio Oriente per rafforzare la sicurezza del personale.(Was)