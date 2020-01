Usa: sanzioni contro ministro della Difesa cubano per sostegno al Venezuela

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha imposto oggi, 2 gennaio, sanzioni contro il ministro della Difesa di Cuba Leopoldo Cintra Frias e i suoi figli, per presunte violazioni dei diritti umani e per il suo sostegno al presidente venezuelano Nicolas Maduro. Al ministro cubano e ai suoi figli, Deborah Cintra Gonzalez e Leopoldo Cintra Gonzalez, è stato vietato l'ingresso negli Stati Uniti. "Il dipartimento sta designando pubblicamente Leopoldo Cintra Frias, ministro delle Forze armate rivoluzionarie di Cuba (Minfar), ai sensi della Sezione 7031 (c) della legge del dipartimento di Stato sulle operazioni estere e dei programmi correlati dell'anno fiscale 2019 a causa del suo coinvolgimento e per la responsabilità di comando in relazione a gravi violazioni dei diritti umani", ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un comunicato stampa. La designazione ai sensi della Sezione 7031 (c) rende i funzionari del governo straniero e i loro familiari stretti non ammissibili per l'ingresso negli Stati Uniti. (Was)