Iraq: segretario Difesa Esper, Usa pronti a colpire preventivamente milizie filo iraniane

- L'esercito degli Stati Uniti colpirà preventivamente le forze filo iraniane in Iraq e in Siria se emergeranno indicazioni che gruppi paramilitari stanno pianificando ulteriori attacchi contro le basi e il personale statunitense nella regione. Lo ha detto ieri, 2 gennaio, il segretario alla Difesa Mark Esper, ripreso dal quotidiano “New York Times”. "Se riceviamo notizie di attacchi, adotteremo anche misure preventive per proteggere le forze americane, proteggere le vite americane", ha detto Esper, aggiungendo che "il gioco è cambiato". L'avvertimento arriva meno di una settimana dopo che Kataib Hezbollah, una milizia appoggiata dall'Iran, ha ucciso un contractor statunitense in un attacco missilistico vicino alla città irachena di Kirkuk. L'esercito statunitense ha risposto all'attacco missilistico della scorsa settimana bombardando delle strutture di Kataib Hezbollah in Siria e Iraq, uccidendo alcuni dei suoi combattenti. I raid aerei hanno scatenato una serie di proteste che sono culminate martedì, 31 dicembre, con una protesta violenta da parte di molti membri della stessa milizia contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. (Was)