Usa: esteso mandato al capo Ufficio gestione del territorio sostenitore delle trivellazioni

- Il segretario dell'Interno degli Stati Uniti, David Bernhardt, ha esteso per altri 90 giorni il mandato di William Perry Pendley come capo ad interim dell'Ufficio di gestione del territorio (Blm), senza nominarlo ufficialmente per l'incarico. Bernhardt ha delegato "tutte le funzioni, i doveri e le responsabilità" a Pendley, che è stato un forte sostenitore della vendita o dell'apertura delle terre federali a trivellazioni, miniere e altri usi commerciali. L'incarico provvisorio durerà fino al 3 aprile, a meno che Bernhardt non la estenda o Trump nomini Pendley o qualcun altro in modo permanente. La nomina di Pendley come capo del Blm avrebbe dovuto affrontare alcune criticità all'interno del Senato a causa delle sue opinioni ultraconservative. (Was)