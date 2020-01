Difesa: Guerini, grazie a Samantha Cristoforetti per suo servizio a Italia, sarà sempre risorsa paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astronauta Samantha Cristoforetti, prima e, finora, unica donna italiana che sia andata nello spazio, ha lasciato l'Aeronautica militare e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, le ha inviato un messaggio di saluto ringraziandola per il suo servizio all'Italia. "Grazie a Samantha Cristoforetti - ha scritto Guerini - per il suo servizio all'Italia. Oggi lascia la grande famiglia della Difesa ma sarà sempre una risorsa per il paese. Grazie per il lavoro che ha fatto in oltre 18 anni di servizio e per aver dato lustro al Tricolore che ci rappresenta. Siamo certi - conclude il ministro - che continuerà a fare sempre di più nei prossimi anni per l'Italia". Samantha Cristoforetti, che aveva il grado di capitano, ha salutato la bandiera di guerra del suo reparto, il 51esimo stormo di base a Istrana (Treviso). Tra il 2014 e il 2015 Samantha Cristoforetti, che oggi ha 42 anni, rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale. "AstroSamantha" continuerà la sua attività spaziale nell'Esa. (Rin)