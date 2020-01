Parità diritti: Salvini, con chi ritiene donna valga meno dell'uomo non voglio perdere tempo

- "Con un certo tipo di Islam non è possibile dialogare, con chi ritiene che la donna valga meno dell'uomo io non voglio perdere tempo". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini, nel suo discorso di stasera a Bormio, aggiungendo: "In alcuni paesi l'uomo può divorziare o risposarsi e la donna no, l'uomo può guidare e la donna no, io devo dialogare con certi subumani? Io non li voglio in Italia". Sempre sui diritti civili e della figura della donna, Salvini ha poi affermato: "C'è qualcuno che parla di utero in affitto, a me fa schifo solo l'idea dell'utero in affitto, mi ribello all'idea di una donna usata come bancomat per soddisfare qualche adulto sulla pelle dei bambini. I bimbi vengono al mondo se c'è una mamma e un papà."(Rem)