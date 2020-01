Rifiuti: Salvini (Lega), spero 2020 porti a Roma un sindaco normale

- "Spero che il 2020 porti a Roma un sindaco normale e faremo di tutto per mandare a casa la Raggi e Zingaretti". Lo ha detto durante il suo discorso a Bormio il leader della Lega Matteo Salvini parlando del problema dei rifiuti e della tutela ambientale: "Tutela dell'ambiente sì ma in maniera intelligente, non puoi parlare di tutela dell'ambiente quando a Roma hai una perenne emergenza rifiuti con i topi che camminano in mezzo alla strada perché non vogliono gli impianti di valorizzazione dei rifiuti. I rifiuti che vengono prodotti vanno valorizzati, ovunque al mondo i rifiuti diventano energia e ricchezza, a Roma i rifiuti diventano un costo".(Rem)