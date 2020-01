Usa-Turchia: Trump mette in guardia Erdogan contro intervento militare in Libia

- Il presidente degli Stati Uniti, Donadl Trump, ha parlato oggi, 2 gennaio, con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan del conflitto in Libia e dei combattimenti nella provincia siriana di Idlib. L'inquilino della Casa Bianca ha messo in guardia l'omologo turco dall'invio di truppe per combattere in Libia poche ore dopo che il parlamento turco ha votato per autorizzare l'intervento di Ankara. Lo rende noto un comunicato della Casa Bianca. "I leader hanno discusso di questioni bilaterali e regionali", ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Hogan Gidley in una nota. “Il presidente Trump ha sottolineato che l'interferenza straniera sta complicando la situazione in Libia. I leader hanno concordato sulla necessità di una de-escalation a Idlib, in Siria, al fine di proteggere i civili". (segue) (Was)